À 26 ans, Conner Rousseau est devenu le plus jeune président de parti belge. Le nouveau wonderboy de la politique flamande se donne deux ans pour remettre le SP.A en ordre de marche. Il se dit prêt à débattre avec le Belang.

Il porte un prénom peu courant dans nos contrées. Un prénom d’origine gaélique-écossais signifiant "amoureux des chiens" et "sage". Conner Rousseau s’est fait un nom en Flandre en six mois de temps, une performance. Son nom figurait pour la première fois sur une liste électorale du SP.A l’an dernier. Élu à 26 ans, le 26 mai 2019, au Parlement flamand avec 17 400 voix de préférences, le flamboyant "mateke" - en patois flamand, le mot signifie "petit camarade" - de Saint-Nicolas n’a pas manqué son entrée dans l’hémicycle. Le jeune homme a été élu alors que son parti, le SP.A, peinait à dépasser la barre des… 10 % des suffrages. Knock-out ou presque au lendemain du dernier scrutin, les socialistes flamands ont vite compris qu’il fallait renverser la vapeur tout de suite afin d’éviter l’évaporation totale. Pour survivre, il fallait remettre les compteurs à zéro et procéder à un aggiornamento.