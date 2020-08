Il faut qu'il y ait une concertation entre la Région bruxelloise et les communes flamandes qui la bordent, dit-il, estimant que c'est aux ministres flamands Benjamin Dalle (compétent pour les Affaires bruxelloises) et Ben Weyts (Périphérie flamande de Bruxelles) de prendre l'initiative en ce sens. "Au vu des interactions entre Bruxelles et les communes de la périphérie, l'augmentation de cas qu'on y constate est sans aucun doute liée aux contaminations qui se multiplient dans la capitale. Nous déplorons la réaction si lente de Bruxelles", indique Hans Bonte jeudi, faisant référence à l'obligation instaurée mercredi en Région bruxelloise de porter le masque partout.

"A Vilvorde, il faut déjà obligatoirement avoir son masque avec soi depuis deux semaines, et le porter dans le centre et dans d'autres endroits fréquentés", lance-t-il. En réalité, de nombreuses communes bruxelloises ont elles aussi instauré depuis un petit temps, localement, une obligation de port du masque dans les rues commerçantes ou d'autres endroits très fréquentés.

Le bourgmestre socialiste estime malgré tout qu'il faut tenter d'accorder les mesures anti-corona entre la Région bruxelloise et ses communes périphériques. Il s'inquiète entre autres d'une éventuelle instauration future d'un horaire de fermeture précoce pour les établissements horeca, dans la capitale. "Cela aurait sûrement pour effet de déplacer un certain nombre de fêtards tard en soirée vers la périphérie", affirme-t-il.

Entre-temps, le bourgmestre a pour la première fois, dans sa commune, imposé la fermeture d'un café qui ne respectait pas les mesures censées limiter la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un café à Koningslo.