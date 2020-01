La réception au Palais qui suit le discours du Roi est un rendez-vous à ne pas manquer pour les journalistes. On y croise, à quelques mètres de distances, tout ce que la Belgique compte de décideurs politiques : chefs de gouvernement, ministres, présidents d’assemblée, chefs de groupe, présidents de parti, informateurs royaux… La Libre a pris la température : un nouveau gouvernement fédéral est-il en vue ? Pas exactement. La tendance générale penche vers le pessimisme. La mission de Georges-Louis Bouchez et de Joachim Coens, prolongée jusqu’à mardi, ne devrait pas déboucher sur une solution miracle. "Les Flamands sous-estiment la force du refus du PS à l’égard de la N-VA, confie un acteur des discussions fédérales. Les socialistes ont diabolisé ce parti dans les médias ces dernières années et ils ne pourront pas gouverner avec lui."