Le CDH bruxellois en voie d'extinction après le départ de Mampaka, un troisième élu songe à partir: "Je ne me reconnais plus tout à fait" Politique belge Antoine Clevers

© D.R.

La section locale du CDH perd deux élus sur cinq. En plus de Bertin Mampaka, une autre conseillère CDH, Mie-Jeanne Nyanga-Lumbala, a aussi annoncé, vendredi, qu’elle rejoignait le MR. Et, à bonne source, on apprend qu’une troisième, serait sur le départ.