Quel espace consacrer au travail de mémoire sur la colonisation à Bruxelles ? La question agite les élus du Parlement régional où chaque force en présence se positionne et y va de son idée. Au début du mois, les six partis de la majorité (PS, Défi, Écolo, Groen, Open VLD, One.Brussels) étaient tombés d’accord sur une proposition de résolution visant à décoloniser l’espace public, à travers une démarche de contextualisation et de dénomination des lieux de la capitale au nom de ceux qui se sont battus contre la colonisation.