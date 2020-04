En Wallonie, les maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres d’accueil pour personnes handicapées et des hôpitaux psychiatrique sont aussi touchés par le Covid19. Pour le groupe CDH du Parlement wallon, la réponse apportée jusqu’à présent par le gouvernement wallon n’est pas suffisante. Le parti dans l’opposition demande à l’exécutif (PS-MR-Écolo) d’agir de manière plus importante.



Le CDH qui affirme être en lien avec de nombreuses institutions et membre du personnel soignant de ces structures d’accueil considère que la situation est dramatique et qu’elle pourrait le devenir plus encore si certaines mesures ne sont pas prises rapidement. “Les efforts fournis par les pouvoirs publics sont largement insuffisants face au drame qui se joue”, explique le chef de groupe CDH, François Desquesnes.