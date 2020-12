Le CDH presse Bruxelles de déployer plus vite des compteurs d’électricité intelligents Politique belge Alice Dive

© D.R. Christophe De Beukelaar (CDH), député bruxellois, plaide pour plus de compteurs d’électricité intelligents.

C’est un petit boîtier digital, capable de recevoir et de transmettre des données à distance, qui est aujourd’hui considéré comme un outil incontournable pour relever le défi de la transition énergétique : le compteur d’électricité dit "intelligent" ou "communicant". En Europe et en Belgique, des milliers d’industriels sont d’ores et déjà équipés de ces boîtiers qui envoient toutes les quinze minutes aux consommateurs les index. Chez les particuliers, des centaines de modèles connectés parmi les plus récents ont été placés dans le cadre de projets pilotes.