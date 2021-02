Le CD&V et Groen favorables à une réforme et une diminution du financement des partis

Politique belge

belga

Le CD&V et Groen, siégeant dans la majorité fédérale, sont favorables à une réforme et une diminution du financement des partis politiques, ont indiqué dimanche les députés Franky Demon (CD&V) et Wouter De Vriendt (Groen) sur le plateau de l'émission 'De zevende dag' de la VRT.