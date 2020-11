"Le CD&V et l’Open VLD craignent d’être perçus comme trop laxistes en matière sécuritaire" Politique belge Frédéric Chardon

© Belga Annelies Verlinden (gauche), Vincent Van Quickenborne (centre) et Sammy Mahdi (droite) ont déjà montré une certaine fermeté en matière sécuritaire depuis leur entrée en fonction.

Au sein du gouvernement De Croo, le CD&V et l’Open VLD contrôlent l’essentiel du pouvoir coercitif de l’État. La Justice et la Sûreté de l’État pour Vincent Van Quickenborne (Open VLD), l’Intérieur et les forces de police pour Annelies Verlinden (CD&V), l’Asile et la Migration pour Sammy Mahdi (CD&V). Ces compétences ministérielles donnent aux libéraux et aux démocrates-chrétiens flamands une estrade d’où ils peuvent rappeler à l’électorat du nord du pays que la Vivaldi n’est pas aussi à gauche que ce que prétendent la N-VA et le Vlaams Belang.