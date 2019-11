On sentait le CD&V peu enthousiaste à l’idée de monter dans un gouvernement arc-en-ciel. Cela se confirme. Selon Pieter De Crem, ministre CD&V de l’Intérieur, certains points de la note de l’informateur Paul Magnette (PS) sont inacceptables, a-t-il dit vendredi sur la VRT radio. Il cite le retour sur l’âge de la pension (à 65 ans au lieu de 67 ans) – qui n’apparaît pourtant pas dans la version de la note que La Libre a pu se procurer – ou l’octroi d’une indemnité de chômage aux travailleurs du privé qui démissionnent.

Par ailleurs, les débats qui ont lieu en ce moment à la Chambre sur l’extension des conditions de l’avortement passent mal au CD&V. Dans le camp des partisans de la réforme, on retrouve les formations de l’arc-en-ciel (sans le CD&V, donc), plus Défi et le PTB. Le CD&V a, lui, fait savoir qu’il ferait des questions éthiques un enjeu de gouvernement.