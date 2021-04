Le comité de concertation se réunira ce mercredi ! Politique belge Adrien de Marneffe C'est officiel, le prochain Codeco aura lieu ce mercredi 14 avril.

© BELGA

L'invitation a été envoyée aux différents membres du comité de concertation pour ce mercredi, selon les informations obtenues par nos confrères de la DH et recoupées à plusieurs sources. Il s'agira notamment de se pencher sur le cas des écoles, censées rouvrir le 19 avril. Les sujets sur la table ne sont pas encore bien définis et les chiffres des prochains jours seront décisifs. Comment la situation actuelle est elle perçue ? Contactée par la DH, la porte-parole du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke "les chiffres restent très préoccupants. On en est à 97% d'occupation des lits de soins intensifs. La pression sur les hôpitaux est maximale".