Le 10 septembre dernier, la Ligue des familles, la FGTB, les Femmes CSC ainsi que la CGSLB ont appelé "d'urgence" à la mise sur pied de ce congé spécifique.

Interrogée par les députées Marie-Colline Leroy (Ecolo), Anja Vanrobaeys (sp.a) et Evita Willaert (Groen), Nathalie Muylle a indiqué que "pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle prorogation du congé parental corona". Entré en vigueur le 1er mai, le dispositif s'éteindra le 30 septembre. "Cette possibilité (de prolongation) n'était d'ailleurs plus explicitement prévue dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux en question. De plus, aujourd'hui, le gouvernement n'a plus de pouvoirs spéciaux pour le faire."

"En cas de fermeture d'une école ou d'une crèche, les possibilités sont nombreuses, dont beaucoup sont proposées ou soutenues par les pouvoirs publics. Je pense aux services d'hébergement des villes et des communes, aux organisations pour les enfants malades, etc. (...) Le chômage temporaire peut désormais également être utilisé avec un certificat de quarantaine si un médecin estime que la quarantaine est nécessaire." La ministre Muylle a aussi énuméré les différents congés thématiques possibles, le crédit-temps ou encore les possibilités de télétravail.

"De nombreuses règles existent déjà. Je suis ouverte pour trouver des solutions", a-t-elle conclu, rappelant qu'aucun accord n'avait pu être trouvé entre les partenaires sociaux pour une prolongation du congé parental corona.

"Je suis perplexe", a réagi Marie-Colline Leroy (Ecolo). "Tous les mécanismes mis en place avant mars 2020 ne permettent pas de répondre à cette situation spécifique. Des initiatives doivent absolument être prises dès cette semaine. Sinon, il y aura un vide à partir du 1er octobre".

"Ce n'est pas sérieux", a de son côté réagi la Ligue des familles sur Twitter. "Ce ne sont pas des réponses crédibles au désarroi des centaines de parents déjà concernés et de tous les autres à venir! "

Selon les chiffres communiqués par la ministre Muylle, 160.000 demandes de congé parental corona ont été introduites ainsi que 30.000 demandes de congé parental ordinaire.