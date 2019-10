Politique belge Le conseil d'administration de Nethys a démissionné Stéphane Tassin

Après l’annonce du ministre Dermagne (PS), dimanche midi, on se demandait comment allait réagir Nethys ? En début de soirée après un très long silence radio, on apprenait que le conseil d’administration dans son ensemble présentait sa démission. Via un communiqué de presse, les administrateurs annonçaient que la décision du ministre était “préjudiciable aux intérêts de Nethys, des travailleurs du groupe, de la région liégeoise et des actionnaires de la société”. Les administrateurs estiment qu’ils “ne sont pas prêts à participer à la remise en cause d’un plan stratégique