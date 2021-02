La gestion de la crise sanitaire à coups d’arrêtés ministériels est de plus en plus critiquée . Le gouvernement fédéral, s’il a promis l’adoption d’une loi pandémie, continue de défendre sa méthode de travail et se réfugie, pour ce faire, derrière les décisions du Conseil d’État., a encore martelé le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), sur La Première , lundi. Argument massue ? Pas forcément…