Le Conseil d'Etat a tranché: les élus locaux bruxellois peuvent trahir un accord de majorité Politique belgeExclusif Alice Dive

© BELGA Le bourgmestre écologiste de Forest, Stéphane Roberti

Le Conseil d’État a décidé, dans son arrêt rendu le 15 mars 2021 et que La Libre a pu consulter, de rejeter le recours en annulation du CDH et du MR et de donner raison au nouveau collège (Écolo/PS) de la commune de Forest en ne jugeant pas irrégulière la manœuvre qui consiste à poser un nouvel et second acte de présentation d’échevins alors qu’un premier a déjà été signé par ailleurs.