Un certain flou régnait autour de la tenue d'un Conseil national de sécurité (CNS) ce vendredi 1er mai en vue d'apporter de nouvelles précisions sur la procédure de déconfinement.

Le CNS ne se réunira pas ce vendredi, nous apprend le cabinet de la Première ministre. Il ne faut donc pas s'attendre à une communication télévisuelle de la Première ministre comme vendredi dernier et à plusieurs reprises les semaines précédentes.

Les ministres du gouvernement fédéral et des régions pourraient toutefois être amenés à se réunir, par exemple en comité de concertation. Des précisions sur la suite des événements et le déconfinement pourraient toutefois encore avoir lieu par voie de communiqué et de presse.