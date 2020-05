De tous les peuples de l’Europe, le Belge est le plus “rageusement taxé”. C’est ce qu’on entend souvent, presqu’en forme de boutade désormais, tellement le constat est éculé. Même si la tendance s’est très légèrement amenuisée ces deux dernières années, la Belgique taxe toujours ses contribuables de manière très importante, à hauteur de plus de 50 % de ses revenus le plus souvent.