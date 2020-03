Politique belge02:58 Le coronavirus a des conséquences sur la politique belge et sur la perspective d’élections anticipées Frédéric Chardon

L’épidémie de coronavirus aura-t-elle un impact sur la situation fédérale ?

La prédiction en politique est un art difficile. Le PS et Écolo ne veulent pas de la N-VA. Mais le CD&V, partenaire quasiment incontournable pour une prochaine majorité, ne veut pas gouverner sans les nationalistes flamands. Voici l’équation insoluble qui empoisonne l’air depuis mai 2019. Les nouveaux "missionnaires" royaux, Sabine Laruelle et Patrick Dewael, la présidente du Sénat et le président de la Chambre, devront remettre un rapport lundi.