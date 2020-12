Le coût des cabinets ministériels connaît une forte hausse au sein du gouvernement fédéral. L’octroi des crédits provisoires pour la fin 2020 et les budgets 2021 doivent être votés à la Chambre mercredi et jeudi prochains. "C’est une augmentation de 22 % si on compare avec le budget 2018, dernier d’un gouvernement de plein exercice. On passe de 54 à 66 millions € pour 2021 ! Je ne suis pas du style à dénoncer pour dénoncer. Mais ici, la situation est très perturbante et dérangeante. On frise l’indécence. Et au moment où on cherche des moyens partout et que des gens se demandent comme faire pour clôturer leur mois, on augmente les dépenses de cabinets de 22 %", s’insurge Vanessa Matz, députée CDH, qui interpellera la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open VLD) à la Chambre.

Mardi dernier, la commission des Finances avait approuvé un projet de loi de la coalition Vivaldi octroyant des crédits provisoires supplémentaires pour les cabinets ministériels. De quoi fonctionner en l’attente de la mise en œuvre du budget 2021.