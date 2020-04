Sur le plan social, on ne va pas se mentir, les bouleversements sont nombreux. Au-delà des répercussions purement socio-économiques provoquées par la crise sanitaire, le marché de l’emploi s’en trouve profondément chamboulé.

Et le télétravail n’est sans doute que la face de l’iceberg la plus visible – mais pas la plus représentative – qui est donnée à voir. Les partenaires sociaux réunis au sein du G10 se sont accordés la semaine dernière sur une charte relative aux mesures de sécurité et de protection lors de la "reprise" du travail in situ pour de nombreux travailleurs, mais en coulisses, la grogne monte. La crise du Covid19 inquiète, évidemment, mais sans doute l’approche du 1er mai explique-t-elle aussi en partie cela : l’enquête menée par la FGTB du 8 au 22 avril risque en tout cas de (re)mettre un pied dans la fourmilière.

6 travailleurs sur 10 inquiets pour leur avenir professionnel

Cette enquête, menée auprès de près de 10 000 travailleurs (« et pas seulement des adhérents, nous précise-t-on à la FGTB), montre que ces derniers, dont un bon tiers est au chômage temporaire (ce qui ne diffère pas vraiment des chiffres globaux à l’échelle belge) sont anxieux. "La crise sanitaire que nous vivons suscite de nombreuses inquiétudes dans le chef des travailleurs", estime Nicolas Deprets, porte-parole de la FGTB. "Parmi les travailleurs en télétravail, 25,79% ont des inquiétudes quant à leur avenir professionnel. Ces inquiétudes portent sur une répercussion de la crise sur la santé de l’entreprise ou leurs conditions de travail. Pour les travailleurs qui travaillent encore, comme avant la crise, le taux d’inquiétude augmente légèrement à 29,79%". Si on prend le verre "à moitié rempli", ces chiffres permettent de penser que les travailleurs ayant conservé leur poste ou leur activité pendant le confinement, sont majoritairement confiants sur leur avenir professionnel. "En revanche, pour les personnes ayant dû recourir au chômage temporaire, 58,61% des travailleurs sont inquiets de leur avenir dans leur entreprise ou leur institution de travail", relève le syndicat socialiste. Dont l’enquête révèle une préoccupation quant à la reprise du travail : 72, 02% des travailleurs considèrent qu’ils auront un risque de stress accru à la reprise du travail.

Risque accru pour la reprise du travail

Le risque de dépression est même pointé du doigt par 26,68% des travailleurs. "Il faut en tenir compte. On sait que le stress a mis pas mal de gens sur la touche avant la crise, et que le burnout est devenu une des principales causes de maladie de longue durée", selon Nicolas Deprets. "D’autant plus que près de 10% (9,25%) des personnes sondées se sont retrouvées sans matériel spécifique de protection ou n’ont pu appliquer la distanciation sociale à cause de la nature de leur métier. Cela n’a l’air de rien, mais c’est stressant. Il ne faut pas sous-estimer l’impact psychologique de la crise que nous vivons sur les travailleurs."

Face aux conséquences sociales de la crise et en vue d’éviter que la reprise s’accompagne d’un choc de la demande et d’une crise sociale importante, la FGTB estime "cruciale" la mise en place d’un plan d’urgence sociale. « Ce plan d’urgence sociale devra en premier lieu éviter une précarisation accrue de milliers de travailleurs ». La FGTB plaide ainsi pour un rehaussement des allocations sociales minimales au-dessus du seuil de pauvreté. Mais le syndicat plaide surtout pour des mesures renforcées pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qui vont reprendre prochainement le chemin du travail. Devant l’exposition accrue au risque de contracter le coronavirus lors de ce retour progressif au travail dans les prochaines semaines, la FGTB demande même qu’il soit envisagé que le coronavirus soit reconnu comme maladie professionnelle. Ce type de maladie provoquée par l’exercice de la profession ouvrirait ainsi la voie à l'obtention d'une indemnité de l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris). Pas sûr que les partenaires sociaux s’entendent facilement sur ce point...