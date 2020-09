Les salaires des ménages en Belgique ? Ils ne tombent du ciel. Le processus même d’affectation des salaires est très réglementé, dans le cadre de la loi de compétitivité de 1996 (révisée en 2017), que les partenaires sociaux réunis en G10 (Groupe des 10) sont chargés d’appliquer à la lettre. Le hic ? Cette année, le covid-19 est passé par là. Et ce cadre très formel est, pour l’instant, impossible à envisager. Les partenaires sociaux et le prochain gouvernement (en principe...) vont donc devoir se montrer "politiquement responsables". Et ce ne sera pas simple. Explications.