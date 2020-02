n’a pas soulevé un grand enthousiasme au nord du pays. Les nationalistes ont dit vouloir constituer un front flamand dans le cadre des discussions pour la formation du gouvernement fédéral. Il est en effet acté depuis vendredi, et l’échec de la mission royale de Koen Geens (CD&V), que PS et N-VA ne gouverneront pas ensemble. Or, si la N-VA est hors jeu, le prochain exécutif sera minoritaire dans le groupe linguistique néerlandophone. Inconcevable pour la N-VA.

Décryptage avec le politologue Dave Sinardet (Saint-Louis-Bruxelles et VUB).