On le sait, le gouvernement tente d’écoper partout où il le peut, alors que la facture de la crise du coronavirus ne cesse de gonfler – 60 milliards d’euros d’ici à la fin 2021 d’après la Banque nationale de Belgique (BNB) et le Bureau fédéral du Plan (BfP).

Ce mercredi soir, un G10 réunissant les partenaires sociaux devrait se prononcer sur un certain nombre de mesures qui ont trait à une certaine forme de flexibilisation du marché du travail (notamment en matière d’heures supplémentaires).

Anticipant le “feu vert” probable des partenaires sociaux – décidément marginalisés pour le moment -, la ministre de l’Economie Nathalie Muylle (CD&V) a confirmé, dans le cadre d’un très long et très dense exposé devant les députés de la Commission “Economie” de la Chambre, que le gel des allocations de chômage serait acté prochainement par arrêté royal. Histoire de ne pas pénaliser davantage les chômeurs, à la peine, forcément, dans le contexte actuel. Et ce, du 1er avril au 30 juin.

Plusieurs partis (PS, Ecolo, etc.) s’étaient déjà manifestés pour geler cette dégressivité des allocations de chômage. Ecolo, qui a tout récemment déposé une proposition de loi en ce sens, entendait ainsi que “l’on n’ajoute pas une catastrophe sociale à une crise sanitaire. Geler temporairement la dégressivité des allocations de chômage, c’est offrir un répit aux chercheuses et chercheurs d’emploi. Dans un contexte où les chances de recrutement sont très faibles, il n’est en effet pas acceptable de continuer à mettre une telle pression sur des personnes qui ne peuvent pas trouver de travail, et qui risquent de basculer dans la pauvreté si on diminue leurs maigres allocations”, expliquait ainsi la députée fédérale Ecolo et Présidente de la Commission des Affaires sociales Marie-Colline Leroy.

Estimation initiale dépassée

La ministre de l’Economie, qui a donc promis un arrêté royal en ces sens “très rapidement”, a également donné un aperçu du nombre de travailleurs bénéficiant actuellement du chômage temporaire. Quelque 1,258 million de personnes (et 122 000 entreprises) sont sous ce régime actuellement, ce qui a occasionné des dépenses supplémentaires de 960 millions d’euros. La ministre précisait cependant qu’un certain nombre d’entreprises continuaient de se manifester pour bénéficier de cette mesure de soutien. En d’autres termes, l’estimation initiale de 800 000 à 1 million de personnes concernées (pour un budget de 1 milliard d’euros) sera largement dépassée.