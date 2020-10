Le gouvernement bruxellois en a discuté ce jeudi matin : il compte demander à nouveau les pouvoirs spéciaux au Parlement dans le cadre de la gestion de cette seconde vague de contaminations.

Ces pouvoirs spéciaux seraient, cette fois, un peu aménagés. L'idée ici est de pouvoir permettre au gouvernement et aux communes de prendre le plus rapidement possible des décisions sur le plan sanitaire.

Jeudi, dans nos colonnes, le chef de groupe PS au Parlement bruxellois, Ridouane Chahid, manifestait texto sa volonté de voir cette procédure très spéciale à nouveau activée.