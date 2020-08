Un premier bilan en demi-teinte pour le gouvernement wallon. Le MR restera-t-il à bord de l’attelage ? Le retard de la prime vélo pourrait lui faire manquer son objectif.

Dans trois semaines, il y aura un an que le gouvernement wallon (PS-MR-Écolo) présidé par Elio Di Rupo (PS) est en place. Par défaut - CDH et PTB ne voulant pas faire l’appoint à l’époque - le MR avait rejoint les deux autres dans le courant du mois d’août 2019 pour négocier une déclaration de politique régionale (DPR). Ambitieux, ce programme de gouvernement qui mettait l’accent sur l’économique (touche bleue), le social (touche rouge) et la lutte contre le réchauffement climatique (touche verte) présentait des réformes dites "basculantes".