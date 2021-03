Le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers (Open Vld) voulait à l'origine diviser la Flandre en treize régions de référence. La formation de cette région a pour but de contrecarrer la fragmentation administrative et de mettre fin au fouillis des collaborations locales entre les intercommunales de déchets, les zones de police, les zones de services d'urgence, etc.

Mais ces dernières semaines, les critiques ont fusé de toutes parts, notamment de la part de plusieurs gouverneurs et maires de province. Il y avait également des divergences d'opinion au sein du gouvernement flamand sur ce dossier politiquement sensible.