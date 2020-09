Harald Mollers, le ministre germanophone en charge de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche scientifique, a annoncé ce mardi qu'il quittait la politique et démissionnait de ses fonctions, rapporte le Grenz-Echo. "D'un point de vue très personnel, la limite de ce que l'on peut et veut attendre de soi-même a été dépassée", a indiqué le ministre qui démissionnera officiellement de ses fonctions le 12 octobre prochain, rapporte le quotidien germanophone, qui précise que le ministre ne siègera pas au Parlement.

Le ministre a lu une déclaration personnelle dans laquelle il a expliqué les raisons de sa décision, principalement motivée par la crise du coronavirus alors qu'il a toujours défendu les mesures prises par le gouvernement.

Harald Mollers occupait un poste de ministre depuis 2009.