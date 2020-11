Dès ce leudi 23 novembre, des autocars privés viendront à la rescousse des bus TEC sur les lignes les plus fréquentées. L'opération, qui vise à augmenter la fréquence de passage et éviter que de grands attroupements se forment dans les transports en commun, devait initialement débuter le 12 novembre. Mais l'annonce a suscité des craintes sur le banc syndical et une grève a été observée à Charleroi . Un accord a finalement été trouvé, reportant au 23 novembre le début de la mise en circulation des bus privés sur les lignes fortement fréquentées. Pierre-Yves Jeholet a toutefois regretté ce report. Il a ainsi estimé que la mesure aurait dû s'appliquer dès ce lundi 16 novembre. "En ce jour de rentrée scolaire, nous aurions dû avoir un renforcement temporaire de l’offre des TEC là où les bus sont particulièrement remplis, a écrit le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur Twitter. Les syndicats s’y opposent ! Décidément, certains ne veulent pas se montrer solidaires durant cette crise... "

Un message auquel a fait écho son président de parti, Georges-Louis Bouchez. "Les syndicats doivent être des partenaires de solutions. Leur attitude en Wallonie en empêchant/repoussant l'élargissement de l'offre des TEC est incompréhensible et à l'opposé de ce que nos concitoyens attendent", a fustigé le leader libéral.