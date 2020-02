Une rumeur venue Flandre laisse entendre que le MR saborderait les discussions visant à mettre en place une majorité fédérale associant le PS à la N-VA. C’est notamment la thèse développée par le politologue Carl Devos (UGent). Selon ces bruits de couloir, les libéraux francophones s’opposeraient aux mesures sociales réclamées par les socialistes tout en refusant les réformes institutionnelles réclamées par les nationalistes. Cette double attitude serait ainsi de nature à empêcher tout rapprochement entre le plus grand parti flamand et le plus grand parti francophone.