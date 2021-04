Les membres du Comité de concertation se rassembleront mercredi prochain. Et sur la table, on retrouvera notamment la réouverture des écoles, censée avoir lieu le 19 avril. Cette réunion à peine annoncée, les politiques réagissent déjà dans la presse.

Selon nos confrères du quotidien néerlandophone De Morgen, le Mouvement Réformateur, membre de la coalition fédérale, propose de rester prudent avec les écoles afin de disposer d'une marge de manœuvre pour une possible réouverture de l'Horeca.

Le MR craint qu'une réouverture complète des écoles le 19 avril compromette la réouverture de l'Horeca le 1er mai et des métiers de contacts le 26 avril.

Selon De Morgen, le parti envisagerait de proposer une reprise partielle de l'enseignement en présentiel. Les élèves n'iraient alors à l'école que pendant deux ou trois jours par semaine. Cette idée pourrait, peut-être, permettre de maintenir la date fixée pour la réouverture des coiffeurs et des cafés. Pour l'enseignement supérieur, le MR souhaiterait atteindre 20% de cours en présentiel.

De manière générale, les libéraux souhaitent un débat plus large sur la vie avec le virus.

L'éducation est un point de discussion sensible à chaque Codeco et, pour le moment, la N-VA préconise une réouverture complète des établissements scolaires. Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), a précisé qu'il allait rencontrer lundi ses collègues responsables de l'enseignement et qu'avant cela, il n'allait pas spéculer, y compris sur les demandes des Belges francophones.