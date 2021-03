Le MR tente de reformer une alliance avec Défi: dans quel but et avec quelles chances d'aboutir? Politique belge02:46 Frédéric Chardon

© Montage (Demoulin et Reporters)

Les libéraux seraient-ils en proie à la nostalgie ? Certains d’entre eux rêvent de plus en plus fort à cette époque glorieuse où, alliés au FDF (devenu Défi), ils obtenaient 30 % des voix aux élections régionales bruxelloises de 2009. Depuis la fin de cette union, sacrifiée en 2011 sur l’autel de la scission de BHV, le MR a dû s’habituer à ne plus être la première formation dans la Région-Capitale. Pourtant, si l’on additionne les résultats de Défi et du MR dans les plus récents sondages, l’ancienne fédération dominerait le Parlement régional. " On n’a jamais été plus forts que lorsque nous étions en cartel, confie un MR. Et les difficultés que l’on a connues sont du passé."