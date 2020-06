Quel fut le rôle de la Belgique et de son roi Léopold II dans la colonisation du Congo, et quelles furent les responsabilités de l’État belge de l’époque ? La question polarise la société. Elle est ravivée par le mouvement à l’encontre des violences raciales, qui interroge plus largement la colonisation et plus encore sa représentation dans l’espace public. Le président de la Chambre Patrick Dewael (Open VLD) proposera ce mercredi en réunion des chefs de groupes parlementaires la création d’une commission "vérité et réconciliation" pour tenter d’apporter l’apaisement.