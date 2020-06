Ce matin, Maggie De Block était invitée dans la matinale de LN24. Pour l'occasion, la ministre de la Santé est revenue sur plusieurs sujets sensibles en cette période de crise sanitaire, comme la gestion des masques.

La Belgique a-t-elle attendu trop longtemps avant d'inciter les gens à porter des masques de protection? Maggie De Block estime que non. "On a toujours suivi l’avis de l’OMS et celle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Dans le monde entier on a suivi cet avis. Les masques étaient d'abord réservés au personnel soignant. L’application des autres mesures, comme le respect des distanciations sociales ou les mesures d'hygiène, était beaucoup plus importante. Mais dans la phase de déconfinement c'est différent. Si on n'a pas la possibilité de respecter la distanciation sociale, comme dans les transports en commun, on peut porter un masque pour protéger les gens autour de nous. Mais pendant la manifestation (ndlr: la manifestation Black Lives Matter de ce week-end à Bruxelles), il y a eu un faux sentiment de sécurité. Les gens n'ont pas respecté la distanciation sociale parce qu'ils portaient un masque, mais cela ne les protège pas eux. Je suis très inquiète par cette attitude", a déclaré la ministre de la Santé.

Lors des premières phases du déconfinement, la vie économique a pu reprendre avant la vie sociale. "On n'avait pas le choix, il fallait reprendre l'économie. Il faut avant tout éviter que trop de gens restent dans la pauvreté. On a commencé le déconfinement assez tôt, car c'était nécessaire que les gens retournent travailler, aient de nouveau des contacts. Mais on a commencé petit à petit, car ce n'était que le début de la diminution de la courbe de propagation du virus. Il fallait éviter une deuxième vague à tout prix", a-t-elle expliqué.