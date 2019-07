2 Vidéo

Non du cdH à la note coquelicot: pas de réaction "à ce stade" du PS et d'Ecolo, Gilkinet et Prévot s'écharpent sur Twitter

Ni le PS ni Ecolo ne souhaitaient réagir officiellement, "à ce stade", au non opposé mardi par le cdH à la note coquelicot qu'ils ont transmise en fin de semaine dernière à l'ensemble des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ...