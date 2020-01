Si certains montrent des ouvertures, « qu’ils le démontrent », affirme aussi Magnette.

Dans le discours prononcé par le président Paul Magnette lors des vœux du PS à Obaix (Hainaut), les choses sont claires: il n’y aura pas de gouvernement fédéral avec le SP.A et sans le PS. Le Carolo a ainsi mis fin à un scénario qui circulait depuis 24h. La présence du président du SP.A aux vœux du PS confirmait la volonté de Paul Magnette : « Le PS a, depuis le 27 mai, pleinement et totalement assumé ses responsabilités. Nous l’avons fait, en permanence, en étroite collaboration avec nos camarades du SP.A. Parce que si nous sommes deux partis, nous formons aussi une famille, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes combats. Et nous sommes aussi, certains ont tendance à l’oublier, la première famille politique du pays! »

Ceci étant dit, Paul Magnette a encore précisé qu’il commençait « à en avoir vraiment assez, des manœuvres de certains ». Il a encore rappelé que le PS « reste disponible et constructif, pour former une majorité qui répare les dégâts causés par le gouvernement précédent ».

Il a ensuite rappelé les priorités de son parti pour monter dans un gouvernement fédéral telles que la pension à 1500€ et le relèvement des allocations sociales au dessus du seuil de pauvreté ».

Paul Magnette souhaite, enfin, que les autres partis politiques « fassent preuve de la même clarté. Il ne suffit pas de dire qu’on est prêt à prendre des responsabilités, et à faire des soi-disant ouvertures quand on se sent isolé; il faut encore le démontrer ». Paul Magnette n’a pas cité la N-VA, mais elle était clairement visée par cette dernière déclaration. Il leur a reproché encore de se prêter à des « manœuvres de ceux qui ne cherchent qu’à paralyser le pays pour mieux le dépecer. »

Il a évoqué aussi la « soi-disant ouverture » de la N-VA lorsqu’elle « se sent isolée », sans citer les nationalistes flamands.

© BELGA



Il l’a encore dit, en fin de discours, son parti ira « s’asseoir à toutes les tables où des femmes et des hommes de bonne volonté veulent vraiment chercher des solutions. Nous rendrons compte régulièrement, devant vous, des progrès accomplis et des difficultés qui subsistent. »

Après le discours de Magnette, c’est le président du SP.A, Conner Rousseau, qui s’est exprimé. Le socialiste flamand considère que la solidarité dans ce pays sera garantie « par deux partis socialistes forts ». Il souhaite se mettre autour de la table avec « les gens constructifs ». Il a enfin adressé un message à ceux qui veulent « diviser notre pays. Je leur dit qu’il n’y arriveront jamais. Mais surtout, ils ne diviseront jamais le socialisme. »

Le PS confirme donc sa disponibilité à négocier. Le président de parti ouvre cependant très légèrement la porte à la N-VA en l’exhortant à démontrer sa bonne foi dans sa volonté d’ouverture à gauche.