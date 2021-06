Le PS envoie ses cadors au front pour contrer le PTB Politique belgeAnalyse Stéphane Tassin

© BELGA

Les rapports entre le PS et le PTB sont tendus, ce n’est pas un scoop. On constate néanmoins une multiplication des passes d’armes entre responsables socialistes et élus du PTB dans différentes assemblées du pays. Le PS, manifestement, ne veut plus rien laisser passer. Conscients de la place que prend le PTB à gauche de l’échiquier politique - les derniers sondages sont révélateurs de la bonne forme du PTB -, les socialistes ont décidé d’aller au front tous azimuts