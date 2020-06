La Première ne veut pas se lancer dans la formation d’un exécutif dans les conditions actuelles.

Il y a un mois, les présidents du PS et du SP.A, Paul Magnette et Conner Rousseau, prenaient l’initiative de mener, de manière informelle, des consultations auprès des autres partis dans le but de relancer la formation d’un gouvernement fédéral de plein exercice. Les socialistes ont produit une note de synthèse de leurs échanges et l’ont remise lundi à une seule personne : la Première ministre Sophie Wilmès. Aucune des formations consultées (N-VA, MR, Open VLD, CD&V, CDH, Écolo, Groen et Défi, en plus du PS et du SP.A) n’a visiblement reçu de version écrite de cette note.