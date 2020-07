À Verviers, le PS local est en train d’exploser. En cause, la volonté de la bourgmestre Muriel Targnion de mettre fin aux fonctions du président du CPAS, son colistier Hasan Aydin. Les raisons ? Il est sans doute difficile de dire si ce qui est reproché à ce dernier est correct tant la situation est tendue. Ses adversaires considèrent qu’il n’en fait qu’à sa tête, que sa gestion serait dictatoriale et qu’au sein du collège communal l’homme aurait recours à l’injure de manière régulière. Chez ses amis et au sein du CPAS, on évoque plutôt un homme cordial qui ne compte pas ses heures de travail.