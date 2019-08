Le Carolo devra attendre la fin des négociations gouvernementales pour remplacer Elio Di Rupo.

"Paul Magnette devrait devenir président du PS mais il devient le Prince Charles du PS", a déclaré le politologue Dave Sinardet mardi au micro de la RTBF.

Une manière imagée de décrire une succession qui tarde à intervenir à la tête du PS. Elio Di Rupo a retrouvé la présidence du PS en novembre 2014. Les statuts du PS établissent que ce mandat est d’une durée de 4 ans, renouvelable. Or, aucune élection interne n’a eu lieu au PS en novembre 2018. Et pour cause : le parti a préféré ne pas perturber la campagne électorale en vue de mai.

