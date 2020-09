30 mai 2019. Le Roi charge Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (SP.A) d’une mission d’information.

6 juin, 17 juin, 1er juillet, 12 juillet, 29 juillet, 17 août et 9 septembre 2019. Succession de rapports intermédiaires.

7 octobre 2019. MM. Reynders et Vande Lanotte rendent leur rapport final.

8 octobre 2019. Le Roi nomme Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS) préformateurs d’un gouvernement autour de leurs partis respectifs, ainsi que du MR, de l’Open VLD, du SP.A et du CD&V.

5 novembre 2019. Fin de mission des préformateurs. La phase de formation d’un gouvernement ne peut être engagée. Paul Magnette (PS) est désigné informateur.

18 novembre et 25 novembre 2019. Rapports intermédiaires.

9 décembre 2019. Paul Magnette demande à être déchargé de sa mission.

10 décembre 2019. Le Roi met fin à la mission du socialiste et charge Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) d’une nouvelle mission d’information.

20 décembre 2019, 13 janvier, puis 20 janvier et 28 janvier 2020. Succession de rapports intermédiaires.

31 janvier 2020. MM. Bouchez et Coens sont déchargés de leur mission. Koen Geens (CD&V) prend le relais.

10 février 2020. Rapport intermédiaire.

14 février 2020. Koen Geens remet sa démission.

19 février 2020. Le Roi en appelle aux présidents de la Chambre et du Sénat, Patrick Dewael (Open VLD) et Sabine Laruelle (MR).

9 mars 2020. Rapport intermédiaire.

16 mars 2020. La pandémie s’invite dans les négociations. M. Dewael et Mme Laruelle sortent de scène. Le Roi demande à Sophie Wilmès (MR) de former un gouvernement (en fait, le même que son gouvernement minoritaire en affaires courantes), soutenu par une majorité à la Chambre.

20 juillet 2020. Le Palais reprend la main après les initiatives du duo Paul Magnette et Conner Rousseau (SP.A), puis du trio Georges-Louis Bouchez, Joachim Coens et Egbert Lachaert (Open VLD). Le Roi désigne Paul Magnette et Bart De Wever préformateurs.

31 juillet et 8 août 2020. Rapports intermédiaires.

17 août 2020. Les préformateurs démissionnent.

18 août 2020. Le Roi lance Egbert Lachaert.

28 août 2020. Rapport intermédiaire.

4 septembre 2020. Egbert Lachaert et Conner Rousseau sont désignés préformateurs.

11 septembre 2020. Rapport intermédiaire - par téléphone pour cause de quarantaine des préformateurs.

21 septembre 2020. Les préformateurs remettent leur démission, mais le Roi leur demande de poursuivre.

23 septembre 2020. MM. Lachaert et Rousseau sont déchargés de leur mission. Le Roi nomme Paul Magnette et Alexander De Croo formateurs du gouvernement.

28 septembre 2020. Les formateurs font un premier rapport et restent en piste, le moins longtemps possible…