Le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA) a réagi, mardi, à la publication sur les réseaux sociaux par le club de football Turkse FC, de Beringen de photos et de vidéos montrant des enfants en train de faire un salut militaire sur la pelouse et dans les vestiaires.

Le club a commenté lui-même ces images, en indiquant qu’il s’agissait de la part des enfants d’un hommage aux soldats turcs, dans le contexte international de l’offensive turque dans le nord de la Syrie.

“Je trouve déplacé, que des enfants faisant du sport soient utilisés à des fins de propagande politique et militaire contre d’autres personnes”, a commenté le ministre N-VA.

Il en a profité pour dire toute son hostilité à la création d’entités sportives composées sur la base de l’origine ethnique.

La branche flamande de l’Union belge de football a indiqué qu’elle allait se pencher sur ces images. Ben Weyts s’en réjouit et a dit attendre que la ville de Beringen se saisisse elle aussi dudossier et “discute avec le club”. Thomas Vints (CD&V), le bourgmestre de Beringen, a déjà fait savoir que telle était son intention.

“Nous n’allons quand même pas importer des conflits étrangers sur nos terrains de sport? Le sport doit servir à intégrer, non à semer la division”, a conclu le ministre.

“Rien à voir avec l’action militaire en Syrie”

Le club ne voit pas où est le problème. Au Belang van Limburg, un de ses dirigeants s’est défendu, mardi, de toute implication politique, indiquant avoir juste voulu saluer les “martyrs et leurs familles”...sans lien avec la récente action militaire turque en Syrie.

Basir Hamarat, président de l’organisation “Union of International Democrats”, proche du parti présidentiel turc AKP, en a rajouté une couche: “De telles photos sont partagées chaque année en hommage aux martyrs et à leur famille. Même s’il n’y avait pas de conflit entre la Turquie et la Syrie, et même si un joueur de l’équipe nationale turque n’avait pas fait ce geste, le club aurait pris et partagé cette photo. Que ce soit désormais sensible? Le club n’y a pas prêté attention”.

En parlant de joueurs de l’équipe nationale, il faisait allusion au fait que certains d’entre eux ont salué leurs buts marqués vendredi contre l’Albanie et lundi soir contre la France par un salut militaire, à propos duquel l’UEFA va enquêter.

“Notre âme pour l’existence d’une nation turque”

Pour en revenir à Beringen, le cliché qui a le plus fait parler de lui montre une équipe d’enfants (U10), accompagné de la légende suivante: “Faisons de notre victoire 5-3 avec les U10 un cadeau pour nos soldats. Nous sommes un peuple sérieux. (...) Pendant que nous sommes dans le froid et la pluie, nous voulons offrir notre âme pour l’existence d’une nation turque”.

Le club, dont la création remonte aux années ‘60 et qui a été fondé par des travailleurs turcs installés à Beringen, joue en 2e provinciale limbourgeoise.