Le compte à rebours est enclenché. Si une nouvelle majorité fédérale n’est pas trouvée pour mai, soit un an après les élections, la N-VA appellera à des élections anticipées. "En mai, nous serons un an après les élections. S’il n’y a toujours pas de perspective de former un gouvernement, le monde politique deviendra progressivement totalement incapable de faire quoi que ce soit. Il pourrait alors devenir inévitable qu’un appel à de nouvelles élections retentisse plus fortement", a déclaré lundi Bart De Wever.