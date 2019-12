Politique belge Le scénario privilégié au fédéral ? La coalition "Vivaldi" Frédéric Chardon et Adrien de Marneffe

Ce vendredi, les deux informateurs MR et CD&V ont vu leur mission prolongée par le Roi. Ils devront remettre un nouveau rapport pour le 13 janvier. À la suite de leur audience au Palais, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens ont présenté à la presse l’état d’avancement de leurs discussions pour la formation d’un nouveau gouvernement fédéral. Les informateurs ont officiellement écarté le scénario de la “bourguignonne” (une coalition entre le PS et la N-VA) et celui de l’arc-en-ciel (MR, Open VLD, SP.A, PS, Écolo et Groen) qui n’offrirait qu’une majorité de 76 députés sur 150. “Nous considérons qu’il est nécessaire de sortir de la dichotomie de ces deux formules”, a souligné Georges-Louis Bouchez. Sur quoi planchent désormais le président du MR et le président du CD&V ? Sur la table, on trouve trois scénarios.