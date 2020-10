Le ministre flamand des Sports Ben Weyts annonce que le secteur du sport va passer en code orange en Flandre à partir de mercredi.



Cela signifie que les activités sportives en salle - où aucune distance d'un mètre et demi ne peut être respectée - seront interdites. Entre autres, les compétitions de basketball et de volleyball doivent être arrêtées pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Par contre, le tennis reste permis. Les vestiaires doivent aussi fermer, à l'exception de ceux des piscines.

"Nous appelons tout le monde à respecter les mesures au bord du terrain, pour que les compétitions puissent se poursuivre", explique Weyts. "Si la situation devait encore s'aggraver, nous devrons aussi fermer les buvettes et interdire le public."

"Ce ne sont pas des mesures agréables, surtout pas à l'approche des vacances de Toussaint", ajoute Ben Weyts. "Mais nous devons agir si les indicateurs montrent que le sport peut être un terrain fertile de propagation du virus".

Les buvettes peuvent rester ouvertes, mais en respectant les règles strictes de l'horeca: des clients assis, maximum 4 personnes par table, qui doivent être distantes d'1,5 mètre. Le public est également toujours autorisé: 200 personnes maximum à l'intérieur, 400 à l'extérieur, avec distance et masques dans les deux cas.

"Si la situation ne s'améliore pas, il y aura encore des mesures plus strictes", annonce Ben Weyts. "Il est désormais crucial de respecter toutes les recommandations à la lettre."