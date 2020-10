Inquiétude et colère. Les nouvelles mesures sanitaires prises à Bruxelles pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont été accueillies avec stupeur par les tenanciers de bars, le secteur événementiel et le monde de la nuit bruxellois.

Ce gérant d’un café bien connu à Ixelles, mais qui a décidé de garder l’anonymat, se dit "triste" de devoir à nouveau fermer ses portes. "Mais on accepte la mesure car les chiffres de Bruxelles ne sont pas bons et c’est logique vu la multitude de fêtes clandestines dans le quartier." Et de poursuivre : "Une partie des jeunes s’en fout. Cela picole partout, même sur le campus de l’ULB où ils ont installé une tente pour faire la fête. Mais le plus rageant, c’est vraiment le manque de soutien financier et le fait qu’il n’y a pas de juste équilibre dans les mesures prises entre tous les secteurs."