© Montage (Belga et Reporters)

"Comme l’a expliqué le Premier ministre, c’est la douche froide, mais surtout pour notre secteur", explique Fabien Hermans, administrateur et trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles. "Je suis scandalisé. Nous comprenons que la santé doit primer mais, une fois de plus, le gouvernement ne nous donne aucune perspective. Notre secteur n’est plus en soins intensifs, il est en train de mourir."