Des discussions très sérieuses sont en cours entre les socialistes du Nord et du Sud. Et si les socialistes flamands du SP.A retournaient au boulevard de l’Empereur, là où siègent les francophones du PS ? Cette information publiée par le Standaard, le 17 février dernier, est un peu passée inaperçue du côté francophone du pays. Et pourtant cette idée semble très sérieuse. Des discussions sont d’ailleurs toujours en cours entre les deux partis. Les locaux du PS sont assez grands. Mais il est nécessaire de voir s’ils sont assez grands pour accueillir leurs homologues du nord du pays.