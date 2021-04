Le projet de loi Pandémie devait être discuté en Conseil des ministres restreint vendredi dernier, avant le codeco. Il a finalement été approuvé ce lundi et sera soumis au Parlement "très prochainement" pour un débat, a communiqué le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), porteuse du texte.

Cette nouvelle mouture fera effectivement l'objet d'une discussion en commission Intérieur de la Chambre, ce mercredi après-midi.

Deux séances en commission étaient à l'agenda, une première mardi, une seconde mercredi. Le texte final n'ayant été validé que tard ce lundi, la séance prévue ce mardi en commission de l'Intérieur a donc été annulée.

De bonne source, on apprend que la ministre souhaite que son projet de loi soit voté au plus vite, dès ce jeudi en séance plénière si le timing le permet.

Trop peu de temps pour permettre un vote

Un vote qui aurait donc lieu la veille de l’échéance imposée par l’ordonnance du tribunal de première instance. En effet, le délai de trente jours de l’ordonnance du tribunal arrive à terme ce vendredi 30 avril.

Si le vote passe ce jeudi, le gouvernement aurait donc, enfin, une base légale légitime pour la gestion juridique de la crise sanitaire.

Toutefois, un vote cette semaine semble peu probable selon certains députés qui estiment que le timing est trop court pour permettre un vote "dans des conditions sereines"

"C'est assez surprenant d'apprendre, par voie de presse, qu'un projet de loi a été voté alors que certains parlementaires n'en n'ont même pas connaissance", confie une source.

Au sein du cabinet de la ministre Verlinden, on tempère. "L'objectif de la ministre était de fournir un texte. Le projet de loi a été rédigé de façon exceptionnelle en prenant en considération l'avis de nombreux experts, du Conseil d'Etat et bien sûr celui des députés. Nous voulons évidemment que le projet de loi soit voté au plus vite. Nous n'évoquons pas de date. Le projet de loi est prêt, nous voulons voter au plus vite, mais cela dépendra des députés, c'est à eux de voir, et ils le feront lorsque le texte sera débattu, ce mercredi, en commission", précise-t-on du côté du cabinet.

Quid des données privées ?

Concernant le contenu du projet de loi, une autre source confiait qu'il y avait eu une "véritable bataille" pour que le projet de loi Pandémie ne soit pas trop restrictif pénalement.

Dans les versions initialement proposées par la ministre de l'Intérieur, il était question d'amendes de 1000 euros, mais Annelies Verliden, dans son projet de loi final, évoque des montants de 500 euros, "ce qui prouve que la ministre a été à l'écoute", confie une source.

Une autre question sensible que posait l'avant-projet de loi Pandémie concernait notamment l'usage et la protection des données à caractère sensible. Sur ce point, Annelies Verlinden fait simple et a, purement et simplement, supprimé l'article qui posait problème.

"La disposition relative au traitement des données à caractère personnel a été supprimée. La possibilité de prévoir un cadre légal adéquat à cet égard sera examinée pour autant que cela soit nécessaire", explique le cabinet de la ministre.

Le projet de loi pandémie