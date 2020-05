Si les Américains ont postulé à plusieurs reprises que le coronavirus avait été fabriqué dans un laboratoire chinois, la rumeur a depuis lors été démentie par de nombreux scientifiques, dont "les meilleurs scientifiques belges", clame le diplomate chinois. "La Chine n’est pas responsable de la propagation du virus, a conclu M. Zhongming. Ceux qui prétendent le contraire diffusent de fausses informations. Dès que la Chine a eu connaissance de “l’étrange maladie”, elle en a informé le monde entier."



L'ambassadeur a par ailleurs rappelé au nationaliste flamand qu'il s'efforçait d'essayer de maintenir une bonne relation entre les deux pays. Enfin, il a terminé le courrier adressé au bourgmestre de Lubbeek en lui souhaitant "rester en bonne santé".

Theo Francken "heureux d'être vivant" Interrogé par Het Nieuwsblad, Theo Francken n'a pas tenu à enterrer la hache de guerre, bien au contraire. "Je peux me réjouir d'être encore en vie ?, a-t-il ironisé auprès du quotidien flamand. En Chine, les gens qui font des recherches sur les origines du coronavirus disparaissent. (...) Je continue d'espérer toutefois qu'il y aura bientôt une enquête, car tous les proches des victimes y ont droit. Dans les pays communistes, l'intérêt de l'Etat peut passer avant la vérité, mais pas en Occident."

Pour l'ambassadeur, qui plus est, la recherche de la cause du coronavirus est une "question très complexe". "Ce n’est pas parce que le virus a été signalé pour la première fois en Chine qu’il est né ici. Plus le temps passe, plus il devient évident que le virus est apparu plus tôt qu’on ne le pensait en Europe et aux États-Unis", a-t-il ajouté dans sa lettre à M. Francken.