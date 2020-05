Les décideurs politiques naviguent à vue. Il faut dire que la crise sanitaire que traverse actuellement notre pays est inédite. Qui aurait pu prédire il y a deux ans que la population belge et du monde serait touchée de plein fouet par une telle épidémie de coronavirus ?

Alors que la Belgique entame tout doucement le déconfinement de sa population, les politiques (et pas seulement) s’interrogent. À quoi ressemblera donc le monde d’après-Covid ? "Il y aurait une logique à organiser de nouvelles élections en septembre car le monde d’après doit vraiment être différent de ce qu’était le monde d’avant , déclarait jeudi dans la presse le président du Parti socialiste, Paul Magnette. À partir du moment où l’on doit poser des choix qui vont redéfinir un vrai pacte social et écologique pour les prochaines décennies, il y aurait une logique politique à consulter les citoyens, à procéder à des élections." Avant d’ajouter illico : " Mais pour des raisons matérielles (notamment l’impossibilité de se rendre dans un bureau de vote alors que des règles de distanciation sociale sont en vigueur, NdlR), cela paraît impossible."

Au cours de ces derniers jours, plusieurs partis ont posé la question de la constitution d’un véritable gouvernement majoritaire, alors que l’exécutif dirigé par Sophie Wilmès (MR), avec le CD&V et l’Open VLD, ne dispose que de 38 sièges sur les 150 que compte la Chambre, et que la Première ministre avait prévu de redemander la confiance fin septembre. Le président du PS a dès lors fait savoir qu’il souhaitait essayer de former un gouvernement sur la base du Parlement existant.

Le MR est disposé à entamer des négociations en juin si…

Interrogé jeudi sur les pouvoirs spéciaux dont l’éventuelle prolongation doit être décidée avant la fin juin, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a confirmé de son côté que son parti ne demanderait pas de les prolonger. Alors que, il y a peu, il rejetait à septembre toute discussion sur une recomposition du gouvernement fédéral, l’intéressé se dit désormais disposé à entamer des négociations en juin, "si la situation sanitaire le permet".